拍賣會連錄5成交！旺角舊樓呎價不足7千元

新冠肺炎肆虐下，拍賣會依然連錄成交個案。環亞拍賣周二(25日)推出23項物業，拍出5項物業，當中細價住宅最受市場追捧。旺角新填地街451號中層戶，實用面積605方呎，開價380萬港元，以421萬元拍出，呎價約6,959元，低市價5%。深水埗醫局街222至224號仁禮大廈中層C室，實用面積205方呎，開價260萬元，以289萬元成交，呎價約14,097元。

至於大圍積信街19號滿堂樓高層2室，實用面積約385方呎，開價368萬元，終以386萬元易手，呎價10,026元。

此外，細價舖位也獲承接。堅尼地城卑路乍街7至11號海都樓地下23及29號舖，實用面積分別236及366方呎，開價280萬及520萬元，終以295萬及520萬元拍出。

該行區蘊聰表示，周二出席拍賣會的人數約60至70人，當中有40個為登記買家，反應不俗，估計市場不少買家已習慣疫情影響，只要做好衞生防護依然會出席拍賣。他又表示，是次拍出的項目以細價物業為主，估計當中不少由投資者購入。

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