【疫市求生】無工開？揀呢三隻高息股自製半份糧

新冠肺炎肆虐，香港經濟遭受重挫，被炒魷或被逼放無薪假者多的是，唯有諗方法自救。假如你手握100萬元流動資金，希望較穩陣「賺息度日」，搵番半份糧，就要在股市尋尋寶。

【每月賺息逾4500元】

如果想賺多2,000元，又對「大笨象」的前景有信心的話，更可選擇大手買入40手較高息的滙控，而調低其他股份配置，令每月平均利息增至6,500元。當然，若果閣下的入場資金再提高，自制的「半糧」當然會比較豐厚。

【滙控股息率升穿7厘】

港人充滿情意結的滙控最近其股價回落，股息率升穿7厘，看來相當吸引！郭思治說，滙控向來派息穩定，靠其賺穩定被動收入相對穩陣。即使其於2月18日公布去年純利下跌近53%，降至近60億美元，主要受到商譽減值73億美元影響，但仍維持全年每股派息0.51美元。集團至2022年員工總數將減少3.5萬人，相當於公司員工總數15%，另於今明兩年暫停回購，導致股價連續兩天累跌逾4%。但他樂觀認為，減省營運成本助盈利增長，前景可期。

●【中移股息增長料達5%】

中移股息率稍遜滙控，但也有近5厘股息，其業務受益於5G網絡發展，有望推動股價向上。摩根士丹利報告更新其中港市場焦點股名單，新納入中移，指其可受惠內地推動5G，令ARPU(每月每戶平均收入)提升，估計其2019年至2022年股息複合增長率達5%。

中移去年上半年營運收入按年下跌0.6%至3,894億元人民幣，其中通信服務收入按年跌1.3%至3,514億元人民幣。但郭思治認為，其通信服務，包括語音或數據業務少受經濟周期影響，有信心會維持高盈利水平。

【建行連續3年增加派息】

建設銀行股息率也有約5.50%，該行去年上半年多賺4.87%至約1,542億元人民幣，惟淨利息收益率較首季微縮2點子至2.27%。他說，在低利率環境下，銀行息差收窄影響盈利，但有信心仍會維持高派息 ，所以對收息族影響微，其已連續3年增加派息。他續說，新冠肺炎疫情遲早會過去，內地經濟將恢復動力，而內銀將會是頭一浸炒上的股份。

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