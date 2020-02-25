新冠肺炎：互太紡織預計銷售收入減少逾4億元
2020年02月25日 18:13
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互太紡織(01382)公布，繼集團廣東番禺工廠於2020年2月12日恢復營運後，工人逐漸回到原本工作崗位。由於復工人數目已增加，因此番禺工廠的生產水平已從其原本生產水平40%(於2月14日)提高到80%以上(於2月25日)。
根據估計，在恢復生產前持續3周的短暫停產及生產缺口對集團的整體生產水平產生暫時影響。根據董事局可獲得的信息，及就短暫停產對財務影響的初步評估，與農曆新年假期前的原有生產計劃相比，預計銷售收入將減少約4億至4.5億港元。
根據估計，流行病對業務的影響是暫時性。集團已採取擴大客戶基礎的業務策略，即與體育品牌探索業務合作，以進一步提高番禺工廠利用率，並通過在越南南定省設立新的生產基地，來擴大越南生產規模。集團亦將維持現行股息政策，以為股東提供長期回報。
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