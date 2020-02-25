新冠肺炎：中生製藥旗下藥物被納入支持治療規範

異甘草酸鎂注射液(商品名稱：天晴甘美)是由公司附屬公司正大天晴藥業集團股份有限公司自主研發的1類新藥，先後獲得11個國內授權專利，並獲得第十屆國家專利金獎，一直是學術界高度認可的肝臟炎症治療藥物。

近日，異甘草酸鎂在支持治療新型冠狀病毒肺炎的作用備受關注。新型冠狀病毒肺炎病毒在繁殖過程中會產生大量的炎症因子和氧自由基，損傷靶向器官；而異甘草酸鎂可調節免疫功能，發揮抗病毒作用，且有明確的抗炎機制。此前，根據上海市、杭州市、浙江省等地的一些相關治癒病例，異甘草酸鎂在新型冠狀病毒肺炎臨床實踐治療中顯示具有良好的療效。

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