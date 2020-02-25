【深度解構】「經濟大瘟疫」恐降臨　如果像1918年就...

新冠肺炎擴散，經濟師開始評估對全球經濟的影響。Oxford Economics經濟師估計，疫情可能令全球國內生產總值(GDP)損失超過1萬億美元(逾7.8萬億港元)，反映疫情引發停工、生產力下降、旅遊大減、供應鏈受阻，以及貿易和投資減少的代價。

瑞銀主席韋伯頗為悲觀，警告全球經濟增長可能由3.5%驟降至0.5%，中國首季經濟更可能收縮。高盛首席美國經濟師哈哲思則將美國首季經濟增長預測，由1.4%下調至1.2%，指出疫情受控前，經濟風險前景明顯趨向下行。

國際貨幣基金組織(IMF)現時雖僅將今年全球經濟增長預測下調0.1個百分點，至3.3%，但IMF首席經濟師Gita Gopinath提醒，未來數天將是判斷全球能否有效控制疫情的關鍵，疫情對經濟的影響可能顯著惡化，一大憂慮是，如果病毒傳播到醫療系統不足以抵禦疫情的國家，全球將面臨沉重代價。

【如果似1918年...】

在當前疫情爆發前的一項分析中，世界銀行認為一場毀滅性的流行病，可能導致數百萬人死亡，即使是保守的估計，也顯示這樣的疫情可能抹去全球GDP的1%。該行在2015年的一份報告中說，類似於1918年「西班牙大流感」(可能造成了多達5,000萬人死亡)那樣的災難性公共衛生危機，可能令全球GDP損失5%。美國前財長薩默斯2016年3月曾與人聯合發表一篇論文，把每年流感對財政的影響與全球變暖帶來的長期代價相提並論。它計算得出，如果每年流行病的死亡人數超過700,000人，則過早喪失生命、生病，以及失去的收入給全球經濟造成的合計損失，將佔到全球總收入的0.7%。

以2018年全球GDP達84萬億美元計，上述的1%代表8,400萬美元；5%代表4.2萬億美元；0.7%代表5,880萬美元。

【末日博士警告「白天鵝」】

「末日博士」魯比尼更警告，全球經濟面對數隻「白天鵝」威脅，新冠肺炎只是其一，其他還有可能混亂的美國大選、中美貿易戰重燃，以及持續增加的網絡戰風險，對全球經濟構成金融危機以來最大挑戰。

對魯比尼而言，這些挑戰均在市場的視線範圍之內，有別於塔利布提出的「黑天鵝」概念。「黑天鵝」主要是形容極不可能發生，但實際上卻又發生的事件。

魯比尼指出，除了一般的經濟和政策風險，今年市場上還能看到幾隻巨大的「白天鵝」，任何一隻「白天鵝」都可能引發2008年金融危機以來未曾見過的重大經濟、金融、政治和地綠政局動盪。不過，他續指，金融市場忽視這些風險，仍在預期主要經濟體和全球市場將迎來儘管不太好但仍算平靜的一年。

可以預期，最壞情況下，疫情可能導致美國史上最長的經濟擴張期和牛市中斷。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯持爾則表示，疫情惡化對美國經濟構成威脅，但現時難以估計對經濟的影響程度，不足以成為支持調整貨幣政策的理據。考慮到增長前景貼近趨勢、就業市場穩固以及通脹與目標差距不太遠，她認為現時的貨幣政策合適。

事實上，若從過往經驗來看，新冠肺炎對全球經濟的影響可能不足為懼。回顧2008年5月四川大地震造成逾6.9萬人喪生，如今已看不到任何對中國經濟增長造成的影響。

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