【大行報告】惠譽：山東省民企面臨具挑戰融資環境

評級機構惠譽表示，由於市場擔心山東省民營企業的交叉擔保或會引發傳染風險，以及一些關鍵行業基本面疲弱，2020年該省民營企業將繼續面臨具有挑戰性的融資環境。儘管地方政府將盡全力避免大規模裁員及遏制系統性風險，但當局並無充足資源，亦無意救助所有陷入困境的民企。

惠譽指，2018至2019年期間，山東省6家民企的26筆境內債券發生違約，本金總額高達153億元人民幣(下同)，2019年山東省民營企業的境內債券違約率升至6.3%，高於全國5%的平均水平。

該機構續指，山東省民企的違約呈現出一種由交叉擔保觸發的獨特傳染模式，這種擔保通常被山東企業用於提高信用資質以獲得銀行貸款，互保企業之間的高度行業集中度加劇了危機的蔓延。截至2019年底，山東境內41家為外部企業提供擔保的民企債券發行人有12家來自化工和煉油行業。由於產品價格疲弱、打擊稅收漏洞的新規、供應過剩，以及環境標準收緊，這些行業的利潤率正在下降。

在多次發生違約事件後，銀行和債券投資者對山東省民企的信心開始惡化，限制了它們獲得外部融資的渠道。2019年山東省民營企業共發行國內債券30筆，總金額達到355億元，較2018年顯著下降50.8%，山東企業佔全國發行總量的比重也自2018年的8.2%銳減至4.8%。由於許多中資民企沒有足夠的現金來兌付其2020年到期的債務，外部融資渠道的減弱可能會導致更多的負面信貸事件。

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