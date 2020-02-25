新冠肺炎：大同機械指疫情影響營運　恐累及半年業績

集團指，其廠房和辦公室自2月10日起陸續恢復生產及工作。但是，由於中國部分省市的運輸設施暫停或僅提供有限服務以遏制疫情擴散，因而令若干員工無法按計劃返回集團生廠廠房復工。另外，集團預計供應商會推遲供應原材料和零件，從而可能導致產能下降、拖延原有生產計劃的恢復，及推遲往後幾個月產品的交付。

集團除將繼續致力於加強預防和控制疫症在集團工作場所內傳播，確保員工的健康和安全外，亦將與供應商密切合作加快運送原材料和零件，及聯繫客戶調整交付時間表，盡可能減少各方遭受到的負面經濟影響。

上述疫情對集團業務營運的影響超出集團的控制範圍，或會對截至2020年6月30日止6個月的財務業績有不利影響。董事會將繼續評估疫情對集團業務營運及財務表現的影響。

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