惠譽下調南豐發行人違約評級　因啟德項目影響財務狀況

評級機構惠譽將南豐國際控股有限公司的發行人違約評級從「BBB」下調至「BBB-」，展望「穩定」，同時將南豐旗下公司Nan Fung Treasury (II) Limited發行的永續證券的評級從「BBB-」下調至「BB+」，即由「投資級別」降至「垃圾級別」。

該機構表示，下調南豐評級的原因是其財務狀況於其主要投資物業項目啟德商業綜合體(啟德項目)建設期間有所走弱，預計未來2年南豐的經常性EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)利息保障倍數將持續低於2倍，直至其啟德項目於截至2022年3月的財年(2022財年)開始產生租金收入。

惠譽解釋，考慮到新投資物業的租金收入(2020年財年的海濱匯項目及2021財年的Le Rendezvous項目)，南豐未來2年經常性EBITDA與利息支出的比率，將從2018財年的2.0倍降至1.8倍，原因是南豐為開發啟德項目而承擔的債務。惠譽預計該項目於2021至2023財年的現金流出將為60億至70億元。

就算啟德項目開始產生租金收入，2022財年南豐的利息保障倍數將上升，但仍將低於2.5倍，即惠譽認為「BBB」評級房企的指標水平。但鑑於開發周期長且經濟不景氣，啟德項目的業績存在不確定性。

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