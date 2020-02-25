新股專輯：諾誠健華傳下周召開投資者會議

外國媒體引述知情人士報道，早前因應新冠肺炎疫情而推遲與投資者會面的諾誠健華醫藥，將於下周重新召開投資者會議，以評估市場需求，並計劃集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

該公司為尚未有盈利及收入生物科技企業，主要研發用於治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥物，目前有1種處於註冊性試驗階段候選藥物、2種處於一或二期試驗階段候選藥物及6種處於IND(臨床研究用新藥上市申請)準備階段候選藥物。高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。

值得留意的是，公司曾進行7次融資，引入新加坡基金管理GIC、醫療保健投資公司Vivo Capital等投資者，兩者分別持有上市前約5.68%及8.49%。截至2019年6月，其估值達8.8億美元。

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