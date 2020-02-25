轉手即賺！業主同日樓換樓　高沽平買映灣園單位

藍籌屋苑呎價再跌破一萬元。中原陳旭明稱，東涌映灣園業主換樓，沽貨後即購入同屋苑另一個單位。其中10座中層H室，套三房連儲物房間隔，實用面積927方呎，成交價905萬元，呎價僅約9,763元。

據了解，新買家原為同屋苑業主，早前減價60萬元，同日以690萬元沽出7座中層D室單位後，即換購上述三房戶，若以實用面積632方呎計，呎價10,918元，略高於新單位購入呎價，可謂「轉手即賺」。

然而整體樓市下行趨勢不減．美聯鍾家豪稱，荃灣中心4座連天台單位，實用面積233方呎，成交價365萬港元，呎價15,665元。同類型單位去年底最高價售407萬元，樓價高位回落約10%。

另外，屯門滿名山爆蝕讓潮，兩日連錄出血個案。該盤滿庭8座中層G室，實用面積562方呎，以642萬元登記售出，呎價11,423元。據了解，原業主2016年購入，帳面蝕約40萬元。

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