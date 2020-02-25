新冠肺炎：內地多招扶持中小微企業　力保就業

國務院常務會議周二(25日)召開，推出鼓勵吸納高校畢業生和農民工就業的措施；確定鼓勵金融機構對中小微企業貸款給予臨時延期還本付息安排，並新增優惠利率貸款；部署對個體工商戶加大扶持，幫助緩解疫情影響紓困解難。

該會議確定按市場化、法治化原則，加大對中小微企業復工、復產的金融支持。一是鼓勵金融機構對符合條件、流動性遇到困難的中小微企業、個體工商戶貸款本金，給予臨時性延期償還安排，付息可延期到6月30日，免收罰息，湖北境內各類企業都可享受上述政策；二是增加再貸款、再貼現5,000億元人民幣(下同)，用於中小銀行加大對中小微企業支持。下調農村信用社、小型城市商業銀行、農村商業銀行等再貸款利率0.25個百分點。6月底前，對地方銀行新發放普惠小微貸款，符合條件的允許等額申請再貸款。國有大銀行上半年普惠小微貸款餘額按年增速力爭不低於30%。政策性銀行增加3,500億元專項信貸，以優惠利率向民營、中小微企業發放。

為支持個體工商戶紓困，會議又確定，3月1日至5月底，免徵湖北境內小規模納稅人增值稅，其他地區徵收率由3%降至1%；引導金融機構定向增加對個體工商戶的低息貸款；落實除高耗能行業外工商業電價階段性降低5%政策；鼓勵各地通過減免城鎮土地使用稅等，支持出租方減免個體工商戶租金。

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