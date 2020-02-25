樓價UPDATES：二手勢色不對　業主叫價不再強硬

樓市走勢欠佳，業主叫價不再強硬，各區湧現多宗減價成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●鰂魚涌康怡花園R座中層15室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價910萬元，本月中減價至880萬元，見近日成交價回落，再劈至795萬元易手，實用呎價17,060元。

●北角城市花園9座低層F室，實用面積626方呎，三房套間隔，去年底叫價1,300萬元放售，終減價292萬元，以1,008萬元易手，實用呎價16,102元。

●北角海峰園南峰閣低層C室，實用面積797方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,398萬元承接，實用呎價17,541元。

●北角海都洋樓高層B室，實用面積845方呎，三房間隔，以1,000萬元易手，實用呎價11,834元。

●西灣河嘉亨灣5座高層F室，實用面積498方呎，兩房間隔，每月叫租約2.35萬元，放租約一星期減租1,500元，以2.2萬元租出，實用呎租44.2元。

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九龍

●長沙灣四小龍屋苑本月暫錄13宗成交，其中泓臺佔5宗，包括3座中層H室，實用面積482方呎，兩房間隔，本月中開價868萬元，減至848萬元成交，實用呎價17,593元。

●奧運站浪澄灣2座中高層A室，實用面積845方呎，三房套套房間隔，以1,930萬元售出，略低市價約3%，實用呎價22,840元。屋苑本月暫錄約5宗二手成交，平均實用呎價約18,906元。

●大角咀港灣豪庭6座中層H室，實用面積326方呎，兩房間隔，減租3,000元或逾18%，成交月租1.35萬元，實用呎租41.4元。

●將軍澳東港城3座低層F室，實用面積466方呎，兩房間隔，原叫價700萬元，議價12萬元，以688萬元成交，實用呎價14,764元。

●將軍澳首都2座高層LD室，實用面積705方呎，三房套房間隔，成交價867萬元，實用呎價12,298元。

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新界

●東涌映灣園最近3天連錄8宗成交，屋苑10座高層G室，實用面積757方呎，三房間隔，叫價800萬元，議價後以760萬元沽出，實用呎價10,040元。

●東涌東堤灣畔5座低層A室，實用面積772方呎，三房套房間隔，開價850萬元，放盤一星期，減價至820萬元成交，實用呎價10,622元。

●青衣長發邨敬發樓低層20室，實用面積443方呎，未補價第二市場成交價325萬元，實用呎價7,336元。

●荃灣環宇海灣3座中層E室，實用面積765方呎，三房套房間隔，原叫價1,168萬元，減至1,120萬元成交，實用呎價14,641元，減幅約4.1%。

●荃灣荃錦中心2座低層G室，實用面積375方呎，兩房間隔，叫價640萬元，劈價70萬元，獲上車客以570萬元承接，實用呎價15,200元。

●元朗溱柏3座中層G室，實用面積541方呎，兩房間隔，去年11月中以680萬元放盤，近日下調至650萬元，最後再減20萬元，以630萬元沽出，實用呎價11,645元。

●元朗YOHO MIDTOWN第8座中層B室，實用面積490方呎，兩房間隔，叫價約860萬元，放盤約3個月，終以758萬元成交，實用呎價15,469元。

●馬鞍山海典灣5座中層D室，實用面積495方呎，兩房間隔，開價約755萬元，議價後以710萬元易手，實用呎價14,343元。

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