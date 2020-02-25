瑞信料澳門2月賭收狂跌90%　濠賭股不便宜

澳門賭場上周四(20日)起陸續恢復營運，然而生意慘淡，多家券商更不約而同發表研究報告看淡賭業前景。其中，瑞信料澳門2月賭收下跌90%，如情況持續，3、4月賭收可跌60至80%。

該行指，濠賭股現價為2021年預測EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)的12倍，估值不便宜，只是市場過於樂觀而已。

報告內引述俗稱疊碼仔的賭業中介表示，賭場重開多日以來，生意沒有向好迹象。貴賓廳生意額只得正常時期的15%，中場賭枱生意額更只是疫情爆發以前的5%，不少賭場亦在這段期間鼓勵員工放假。另外，該行指澳門政府將於4月發表施政報告，預料對重新競投賭牌會有些着墨。

另外，美資券商Sanford C. Bernstein指出，2月至今澳門賭收約21億澳門元，即平均每日僅2.55億至2.6億澳門元，較今年1月和去年12月的每日平均7.14億和7.37億澳門元低約六成半。

該行直言，如旅遊限制沒有顯著改善的話，2月和3月澳門賭收料會分別按年跌90%和80%。賭場營運商對該行嘆謂，看不清本次復甦需要多少時間。

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