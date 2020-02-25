新冠肺炎：全球供應鏈續斷裂　再多數家跨國企業嗌救命

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情來勢洶洶，至今蔓延全球超過30個國家，世界供應鏈正斷裂，有分析視為「經濟大瘟疫」多家跨國巨企亦開始下調業績預測。

萬事達卡(Mastercard)和聯合航空(United Air)為最新提出警告的企業！其中，萬事達卡周一(24日)表示，因疫情蔓延影響消費者，為收入增長帶來不確定性，料首季收入增幅較先前預期少2至3個百分點，全年收入則按年增長介乎11至13%；聯合航空同樣以衝擊消費者為由，取消今年業績預測。

此外，新加坡航空(Singapore Airlines)也宣布，5月底前將撤銷更多航班。事實上，隨着需求急跌，航空公司都以大幅削減航班的方式來維持營運。

另外，荷蘭皇家飛利浦(Royal Philips)表示，由於在中國銷售的家用電器數量減少，供應鏈陷入混亂，預計首季收入將受嚴重打擊；雀巢(Nestle)亦推遲銷售增長目標，因為該公司的第二大市場中國收入增長放緩。

全球第2大葡萄酒與烈酒生產集團Pernod Ricard也宣布，下調全年盈利增長預期約一半，並稱疫情導致旗下威士忌(Jameson Whiskey)在內等飲品，在中國銷售受衝擊。

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