別抱幻想！市場已由憧憬「V形」復甦轉為「U形」

外國傳媒報道，隨着新冠肺炎疫情在中國境外地區擴散，中國國內大部分地方仍處於關閉狀態，之前預計的經濟V形復甦情景似乎已不再適用，或許債券市場的走勢一直以來都是正確的：股市上漲之際，美國國債一直「我行我素」，30年長期債價更升至新高(即債息跌至歷史新低)。

Sierra Investment首席投資官Terri Spath表示，市場當前認為更有可能的是U形復甦，美國30年期國債孳息率跌至紀錄低位，的確讓市場人士震驚，故現時正觀察債券市場，以了解恐懼的程度有多嚴重。

美國10年期債息周一(24日)低見1.35厘，距離2016年紀錄低位僅0.03厘。根據Spath的計算，該債息反映美國經濟僅增長0.7%，為2009年以來最糟糕。

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