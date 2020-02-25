新冠肺炎：奢侈品業3400億收入「凍過水」

新冠肺炎於名牌集中地意大利大爆發，據顧問公司Boston Consulting及券商Sanford C. Bernstein向28位奢侈品業高層的調查顯示，估計今年業界收入將減少400億歐元(約3,393億港元)。

Bernstein分析員Luca Solca形容今年是奢侈品業「斷裂的一年」，倘疫情惡化，可能會進一步削全球收入預測。

事實上，疫情蔓延亦開始影響奢侈品業的宣傳活動。其中，時裝表演一向是名牌增加曝光，吸引名人和買手注意的活動，但為避免疫情擴散，紐約、倫敦、米蘭及巴黎時裝周均採取預防措施。周日(23日)米蘭時裝周的最後一天，Michael Kors便按當地政府要求，取消007系列時裝的發布會，Giorgio Armani在網上直播時裝表演，要求賓客不要前往舉行場地。

中國消費者近年佔奢侈品業1/3收入，以及2/3的增長。券商Bryan Garnier分析員Loic Morvan在報告中指出，今次疫情將導致奢侈品企業在中國內地首季銷售暴跌40%。他認為，投資者不應急於撈底，倘股價進一步下跌，低吸亦只限於中線投資。

奢侈品股經過周一(24日)股價大冧後，部分跌勢仍未止，Prada及Burberry再跌最多1.91%及2.56%。

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