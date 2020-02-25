好想睇全球攬炒？投資界老手話要留意「這個字」

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情令已全世界遭殃，至今大眾真的明白到「供應鏈」的重要性！受創的產業包括汽車、航空航運、科技、能源、旅遊、消費，無人幸免。

舉例來說，澳洲西部沿海地區龍蝦近來大量滯銷，因幾個重要出口市場如今都處於封閉狀態。美國新澤西州一家婚紗店，面臨訂單無法出貨。英國倫敦一家假髮舖，雖然接到網上訂單，卻因貨源不足而麻惱。

報道提到，澳洲西部捕魚季節今年剛開始，當地的漁人商業合作社就被迫停止向旗下成員收購原本準備運往中國的龍蝦，因需求基本上已降至零。

受疫情影響，美國食品藥劑管理局(FDA)派員前往中國檢查藥廠的計劃已延後，由於中國提供抗生素及其他藥劑成分給美國，使某些藥品可能出現短缺。

就此，投資界老手、財務顧問機構Exante Data政治風險分析師Wouter Jongbloed指出，專業投資者目前緊盯着世界衛生組織(WHO)，何時會宣布「大規模流行」(pandemic)這個關鍵字。

他警告，現時市場的隱憂大多與供應鏈有關，如果世衛覺得不得不使用「大規模流行」來界定這次疫情，到時候對於供應鏈的擔憂將立即浮面。

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