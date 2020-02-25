蔚來汽車否認吉利入股　原來有更大「水喉」...

中國電動車生產商蔚來汽車董事長、CEO李斌否認了，內地車企吉利將斥資3億美元入股的傳聞。其在美國上市股價市前升約30%。

李斌表示，從另一方面來看，這(傳聞)也意味着愈來愈多的投資者看到了蔚來汽車的價值。他認為，沒有任何一家企業敢說自己不是在求生存的狀態下，蔚來這兩年的發展確實遭遇了很多的挑戰，但也經受住這些挑戰。

另一方面，蔚來中國總部項目將落戶安徽合肥，據報蔚來汽車中國總部項目包括：在合肥成立蔚來汽車中國總部，建立研發、銷售、生產基地，打造以合肥為中心的中國總部營運體系。合肥市會牽頭組織對蔚來的戰略性投資，預計投資的總金額會超過100億元人民幣。

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