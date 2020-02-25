夜市直擊：美股倒插300點

美股跌勢未止，道指插近300點，目前報27,674點，跌286點或1.02%；標指報3,208點，跌17點或0.55%；納指報9,121點，跌99點或1.08%。

【23:24】美股反彈勢頭曇花一現！道指周一(24日)大跌逾千點後，周二(25日)早段曾升逾百點，但幅度很快收窄並倒跌，目前報27,923點，跌37點；標指跌8點，報3,217點；納指跌14點，報9,206點。

港股期指夜市一同受壓，目前報26,568點，跌186點，低水325點。布蘭特期油報每桶55.95美元，跌0.62%；紐約期油報每桶51.15美元，跌0.54%；現貨金報每安士1,652.33美元，跌0.42%。

新冠肺炎擴散至中國以外，拖累全球股市周一蒸發1.7萬億美元市值。安聯首席經濟顧問埃利安建議投資者不要輕易在新冠肺炎引發的跌市中「撈底」，強調今次情況可能與以往不同，過去撈底成功不代表今次也一樣，由衝擊性事件如今次的新冠肺炎對企業盈利和經濟增長的打擊，一般較周期性因素持久，這需要時間才能復原，因為經濟突然停頓後很難重新開始。

投資界老手、財務顧問機構Exante Data政治風險分析師Wouter Jongbloed指出，專業投資者目前緊盯着世界衛生組織(WHO)，何時會宣布「大規模流行」(pandemic)這個關鍵字。

他警告，現時市場的隱憂大多與供應鏈有關，如果世衛覺得不得不使用「大規模流行」來界定這次疫情，到時候對於供應鏈的擔憂將立即浮面。

不過，投資大師韋恩認為，周一冧市只是因應基本因素轉變的顯著調整，並非熊市的開始。他稱股市會於某段時間內出現5%至10%的調整，或許正是此刻，並相信疫情會受控。

歐股反覆向下，當中英股跌0.76%；法股跌0.62%；德股跌0.34%。

匯市方面，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數現報99.24，跌0.05%；歐元兌美元現報1.0844，跌0.09%；英鎊兌美元現報1.2985，漲0.47%；美元兌日圓現報110.43，跌0.26%；澳元兌美元現報0.6593，跌0.18%；紐元兌美元現報0.6318，跌0.35%；美元兌加元現報1.3281，跌0.09%；美元兌瑞郎現報0.9771，跌0.20%。

【22:30】美股道指周一(24日)冧逾千點後，周二(25日)開市早段反彈188點，報28,149點；納指漲93點至9,315點；標指漲17點至3,243點。

據外電調查顯示，受訪分析員預測標指成分企業首季純利，由4周前估計按年增長2.6%，轉為收縮0.1%，但全年盈利預測仍維持增長約8%，反映疫症的影響料集中於短期內。

當中，萬事達卡警告新冠肺炎疫情將打擊跨境消費，甚至電子商貿也受影響，料導致季度收入減少2至3個百分點，最新預測相距上次分析員會議只有3周。萬事達卡股價早段挫0.9%至321.75美元。

零售股業績方面，家居裝修用品零售商家得寶(Home Depot)上季每股純利2.28美元，勝預期的2.11美元，扭轉之前數字的劣績，並預測今年同店銷售升3.5%至4%，顯示業務加速增長。家得寶股價升2.77%至246.35美元，梅西百貨(Macy's)業績亦勝預期，股價早段漲0.78%至15.57美元。

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