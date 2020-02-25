順豪斥2722萬元收購英國物業

通告稱，該物業位於倫敦NW8 7LE區，聖雅各屋苑(St James’s Terrace)，聖雅各公園8號(8 Park St. James)，內部面積約為2,052平方呎(191平方米)並為租借地，屆滿日期為2982年3月20日。現時它是空置狀態，截至2017年12月31日及2018年12月31日並無歸屬於該物業之租金收入。

順豪表示，現時擁有位於倫敦國王十字(King Cross)之Royal Scot Hotel，提供400間酒店客房，並於2020年1月29日新近收購了Wood Street Hotel之翻新工程項目。今次要收購的物業距離倫敦市倫敦金融區約3英里，駕車約15分鐘即可到達Royal Scot Hotel，約20分鐘則可到達Wood Street Hotel之翻新工程項目。

該公司續指，鑑於香港現時社會不穩定，經濟及旅遊業艱難，管理層有意投資更多英國酒店物業，以獲得以穩定收入及發展潛力，概因英國物業市場提供良好的經常性收入及資本增值潛力。因此，管理層考慮到必須購入該物業，以用作集團倫敦辦事處，以及從香港辦事處出差之工程項目員工作短期住宿。

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