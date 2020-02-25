新冠肺炎：傳首間日本旅館因疫情破產　恐寒冬先兆

日本媒體報道，日本東京商工調查(Tokyo Shoko Research)周二(25日)表示，位於愛知縣蒲郡市西浦溫泉的旅館富士見莊(Fujimiso)，已向當地法院聲請破產，成為新冠肺炎疫情爆發以來，首間宣布破產的日本旅館。

富士見莊成立於1956年，近年開始專注接待中國旅行團，其破產可能是日企面臨寒冬的先兆。事實上，調查在2月7日至16日對12,348間日企作出訪問後發現，66%企業表示，預期未來將會受到商務旅遊取消、供應鏈中斷，以及銷售下降等不同狀況的衝擊。

在12,348間日企之中，5,800間表示對中國消費下跌感到擔憂；974間表示要擴展中國以外的業績；200間表示進軍中國的計劃需要重新考慮或直接暫停。

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