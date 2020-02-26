東方日報B1：港出口挫23%　嘯後最衰

香港出口錄得僅1個月反彈後再轉跌！今年1月份整體出口貨值按年暴瀉22.7%，遠差過市場估計3.7%的跌幅，亦是近10年來跌幅最勁的月份。隨着2月份新冠肺炎疫情在全球擴散，經濟師預料2月及3月份的外貿數字將會繼續嚴峻，估計持續錄得超過1成的跌幅。

在中美貿易戰影響下，去年香港出口首11個月，每月均錄得按年下跌，直至去年12月份才輕微回升3.3%。然而，疫情突然來襲，乍現回暖的出口業重陷寒冬，上月出口貨值為2,694億元，為2009年2月之後最差表現，當時香港受環球金融海嘯衝擊，出口曾經重挫23%。至於今年一月份香港整體進口貨值為3,000億元，按年亦暴瀉16.4%。

按地區分析，香港上月輸往亞洲的整體出口貨值下跌21%，當中以輸往日本的跌幅最勁，高達28.2%，往內地跌幅亦逾2成，而輸往英國及美國則分別下跌37.4%及33%。

政府發言人指，今年1月份出口錄得顯著跌幅，部分原因是農曆新年在今年的1月底，去年則在2月初，對數據造成扭曲，意味受季節性因素影響，宜等待1月及2月份的數字合併分析，方能反映實況，特別是區內新型冠狀病毒疫情對外貿的打擊，提醒香港出口在未來數月將面對十分嚴峻的形勢。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基估計，1月份香港出口數字大跌，因今年農曆新年假期內地廠商停工，以及中美首階段貿易協議「簽了但未實行」有關。

事實上，疫情尚未反映於1月經貿數據，他指，內地產能恢復緩慢，經香港轉口貿易大幅減少，加上全球經濟放緩，以及美國尚未完全撤銷對中國貨加徵的關稅，訂單未能回升，所以對未來2個月出口數字難以樂觀，或仍然會出現逾10%跌幅。他預計，待4月份內地廠房全面復工後，香港出口數字才有望見曙光。

鐘錶商天時貿易公司尹明義認為，今年香港出口續危，估計會較去年全年4%跌幅更明顯。他解釋，全球經濟放緩、消費者信心疲弱、中美貿易戰餘波，以及新冠肺炎疫情打擊，香港出口下滑已成趨勢，廠商短期內難以走出困境。

他透露，受疫情影響，大部分內地廠房至今無法如期把貨品付運，尹明義以該公司位於深圳的廠房為例，雖然已等到政府容許工廠復工的批文，但由於不少工人本身來自湖北，加上工廠亦未做好防護的安排，所以如今依然未復工，希望3月初可以重開工廠。

渣打報告指出，疫情主要衝擊在於供應方面，在內地營運的香港製造商正面臨工廠和供應鏈中斷，而運輸和物流公司必須應對貿易流量減少，以及邊境、道路和城市關閉的問題。不過，該行認為，內地生產可能於下月迅速實現正常化，全球的潛在需求將保持穩定，有助於香港的外向型行業在次季恢復溫和復甦。

－－－－－－