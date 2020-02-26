面對市場動盪 企業紛紛暫緩赴美國上市
2020年02月26日 02:28
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美國華爾街。(Getty Images圖片)
外媒報道，由於新冠肺炎疫情憂慮加劇，美國首次公開招股(IPO)市場幾乎凍結，企業紛紛暫緩上市計劃。
據報，凱雷集團(Carlyle Group)已經推遲了德國化學製造商Atotech在美國的IPO計劃，主要擔心新冠肺炎疫情會對公司估值帶來負面的影響。
此外，俄羅斯最大石化企業Sibur於上周表示，公司已經排除了在今年上市的可行性，因為該公司需要應對市場放慢、中美貿易戰和冠狀病毒爆發的影響。
於本月初有報道指，中國僱傭及住宅打理服務商58 Home亦將推遲美國上市計劃。
美國證券商AJ Bell投資總監Russ Mould表示，股票價格疲弱不振，對IPO市場無濟於事，相信主要有兩個原因。
他指：「首先，投資者已經緊張起來，他們可能希望保留一些現金，以防止市場進一步下跌，如果他們認為股票超賣，也可以作為有用的資源。其次，企業估值倍數可能收縮，可能會令市場潛在的賣方卻步，因為他們擔心股價難以令人滿意。」
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