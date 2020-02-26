迪士尼CEO換人　股價盤後挫逾1%

迪士尼宣布，Bob Iger辭任行政總裁，由Bob Chapek接任，即時生效。消息公布後，迪士尼股價盤後下跌1.5%，報126.22美元。

Iger仍將擔任執行主席一職至2021年，他並且會執掌迪士尼創新部門。他在公司通告中表示，隨着迪士尼推出面向消費者的業務，以及整合21世紀霍士的項目順利進行，相信現時是過度至新任行政總裁的最佳時機。

現年64歲、已擔任迪士尼行政總裁長達15年的Iger表示，對於Chapek具有信心，並希望在接下來的22個月繼續跟他緊密合作。

Chapek將研究發展迪士尼在全球的多元化業務和營運。他已經在迪士尼工作27年。

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