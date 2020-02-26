【名家筆陣】黃紹基：保經濟撐企業　援助發放需及時

立法會上周罕有地在一日的討論後，以絕大多數通過300億元的防疫抗疫基金。然而，要令基金提供的援助能達到「撐企業、保就業目的，就要盡快發放，和配合以稅務和財務支援政策，才能令企業能夠撐過嚴冬；因此，商界即將發表的新一份財政預算案充滿期待。

旅遊、飲食和零售這幾個被認同是受打擊最嚴重的行業，將會獲得一次性的8萬元津貼，只是，零售不同於旅遊、飲食業均有牌照制度，政府表示需要先為零售行業界定範圍才可發放，在通過撥款後需要約兩個月時間安排，估計最快要到5月底可接受申請。

換言之，零售業最快要到6月才能取得津貼！試問自6月社會事件發生以來生意已經受連月打擊的零售商，若無及時雨和財務政策的支援，能不收縮、不裁員嗎？

雖然，8萬元的津貼對需要交舖租、支付員工薪酬等的零售企業而言是杯水車薪，但對小企和微企確是一筆救急錢，也意味商界不是在獨力支撐，政府是會提供支援的，這種態度對企業來說也是一種動力。所以，加快識別和發放津貼有迫切性。

事實上，零售企業亦有基本的識別，如商業登記上註明的業務内容。此外，政府不妨加入以下的幾項特質，包括：(一)有實體零售點的、(二)經營有形商品的、(三)有聘用僱員的、(四)在過去12個月有經營實績的、(五)直接發放至零售企業的公司往來銀行戶口。

明白政府為免錯發會偏向嚴謹；但，基金的本意是救急，以免發放太遲導致大規模倒閉及裁員，那就宜鬆不宜緊。

企業倘能夠提供聘用員工的資料，和將津貼直接過戶到銀行的公司戶口，基本上已經利用強基金和銀行來把關了；加上需要經營12個月的證明，相信已撇除非經營的空殼公司和堵截漏洞。若政府仍然有擔心的話，大可加上追溯權，定可堵截渾水摸魚。

津貼數萬元當然無法令零售行業起死回生，惟在疫情完全消退、全球恢復旅遊和消費信心之前，談推廣計劃是言之過早；這個時候，就是考驗政府如何善用過去積穀防饑儲存下來的巨額財政儲備了。

全民派錢的聲音愈來愈響，但對本地經濟而言，如何將所派的錢引導回流到本地市場更為重要，派消費購物券的行政費用和所需安排時間過大和太長，那參考交通津貼般直接入賬成人八達通是否可行呢？如果派錢變相鼓勵市民外遊消費，那就達到撐企業、保就業、促經濟這等目的了。

要重傷的企業復原和繼續撐下去，就需要更多資金和政策了，除之前提過的即時退回上年所交的預繳利得稅款外，更希望政府能夠讓企業退回或允許暫借部分上年度所繳交的利得稅、延遲本年度交稅日期等，也能夠讓企業多取得一些應急現金，減輕財政壓力。

但重新出發就需要更大額的資金，建議政府參考10年前金融海嘯後推出的，在中小企融資擔保計劃下設特別優惠措施，由政府作出1,000億元的總信貸保證額，和將政府擔保比率提高至8成或更高，以解決企業面對銀行的擔保要求愈來愈高，企業融資困難的情況。

千億雖是巨額，但外匯基金去年收益高達2472億，其中股票收益就超過1003億，用這筆收益投資在本地的企業，也是投資，而且也不一定是虧本生意啊！希望港府加以考慮。

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基

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