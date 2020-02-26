【專家點評】古勝：港股陰陽怪氣　以守代攻

前日美股大跌1,000點，港股尋日最低跌逾150點見26,667點，惟觸及去年8月中以來的升軌後就反彈，全日唔單只不受美股拖累，最後仲有得升72點、企喺26,900點附近。而聽日就係期指結算日，估計短期內港股都會窄幅上落，缸邊友不如畀啲耐性等單邊市降臨，入市謹記控制注碼，慎防估錯邊會泥足深陷。

港燈主要供應電力予港島及南丫島，主要收入來自香港，外圍經濟影響較細。雖然近期香港人減少外出消費，但都宅在家，睇電視、開電腦、玩手機都離唔開電，咁樣去睇，港燈業績又衰極有個譜，而且該股派息穩定，往績息率5厘。

再睇港燈目前股價延去年10月以來升軌向上，期間股價升幅雖不大，但走勢還好，且有5厘息，中線較大阻力在8.3元，7.5元未宜有失。

東網財經專欄作者 古勝

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