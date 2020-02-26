【股民熱話】中國疫劫後將行大運　真的嗎？

2008年美國次按危機，受影響的不僅僅是美國，而是全球金融市場。為了應付危機，美國使出一招「量化寬鬆」，救了銀行，救了美國經濟，亦支持全球金融市場重納正軌。事隔十多年的今日，中國爆發新冠肺炎疫情，受影響的不僅僅是中國，疫情正向全球蔓延，亞洲、歐洲、美國皆錄得感染個案，致令全球製造產銷鏈受到打擊，金融市場為之震盪。投資者對眼前這個「爛局」，是否有點似曾相識？

睇番當日美國次按危機，道指在2009年低見6,600點水平，2012年重上次按危機爆發前即2007年約13,000點的水平，今年以來高位在28,400點水平，可以話係否極泰來。

再看中國，今年1月中旬滬綜指尚企在3,000點樓上，2月受疫情影響一度低見2,700點水平，惟如今已經重返3,000點樓上。表面上，疫情是短期影響，不太可能跟次按危機相比，再加上內地A股是一尚未完全開放的市場，外資參與度低，故今時今日的A股表現，實難與當日的美股作直接比較。更何況，事件發展至今，A股調整幅度有限，疫後是否就能反覆反彈，不無疑問。

無可否認，雖然今次疫情源頭在中國，但在中國的有效城鄉管理抗疫措施之下，基本上全國大部分地方已大致受控，只是湖北例外。如無意外，3月中國的民工可以陸續返回崗位，重新投入工作，企業盈利有望在4月之後逐步重回正軌，中國將會成為全球最快走出疫情的經濟體，配合其今年進一步開放金融市場措施，已開始有外資行明言，如今睇好新興市場，尤其中國股市。

反觀其他城市，如日本、南韓，尚在面對疫情在社會爆發的危機，次季經濟受疫情影響實在意料之外；而由於日韓提供歐、美不少製造業零件，致使歐、美經濟都會受到拖累，未來或需再增加向中國採購零件，而受疫情打擊的日、韓等市場，未來還得靠中國消費需求支持經濟復甦，可見中國或會再成資金所向、全球增長焦點。

故有云，市場極度悲觀，就要保持樂觀；相反，市場極度樂觀，就要提高警惕。惟到底今次中國經濟在劫後能否更上層樓，還得要視乎兩個因素。其一，疫情對中國經濟所造成的損失，以及其後刺激經濟政策所需付出的代價，是否可以順利拆彈，化解危機；其二，乃今次疫情一定程度影響中國在全球的形象。美國一個大型流感，國內死幾多人都好，都冇話傳到全球各個角落；可如今中國一場疫情，搞到全球唔少地方雞犬不寧，「反華」情緒上升，如何修復國際形象，乃疫後其中一項頭等大事。

講來講去，中國經歷今次疫情後，會否好似美國次按災劫後，經濟由低谷回升，股市好足十幾年？畢竟中國是中國，美國是美國，筆者唔敢妄論。更何況對外，一旦特朗普今年第4季連任美國總統，中美貿易第2階段談判，必然又會再給中國開出難題，故風險意識還是不可鬆綁。

中國是否真的劫後行大運，還得看內內外外的因素變化。在迎接到經濟回穩復甦來臨之前，首要條件係諗諗捱過眼前的難關。無論中國經濟在疫後表現如何，香港人都要開飯，都要過日子。今日港府公布財政預算案，且看會如何善用香港人的積儲，幫助香港企業和市民渡過未來幾個月的大難關，並用心部署好下半年的刺激經濟策略。必須要強調的是，吸收回歸以來的經驗，港府管理班子須時刻謹記，首要以香港福祉為先，服務好香港人，那香港這個整體，才有條件更好地服務祖國，互補不足，共謀發展。

東網財經專欄作者 帥哥

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