【市前重點睇】美股連日急挫　油價再跌2%

●美匯指數跌穿99水平，企98.968，離岸人民幣(CNH)見7.025，港匯升至7.7899，美元兌日圓處110.29，歐元高見1.0883，英鎊漲至1.3002。金價見1,639美元。油價挫逾2%，布油失守55美元，紐油見50.08美元。道指期貨升百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指瀉逾400點。

●道指冧市持續第二日，收報27,081點，跌879點或3.15%，兩日累計下瀉1,911點或6.59%。標指收報3,128點，跌97點或3.03%；納指收報8,965點，跌255點或2.77%。

-迪士尼行政總裁換人，股價盤後挫逾1%

●外媒報道，由於新冠肺炎疫情憂慮加劇，美國首次公開招股(IPO)市場幾乎凍結，企業紛紛暫緩上市計劃。

●白宮首席經濟顧問庫德洛表示，疫情恐可能對中國帶來「沉重的打擊」，但不認為疫情會對經濟造成悲劇性後果，相信將可以度過今次疫情。

●聯儲局副主席克拉里達表示，目前要評估新冠肺炎疫情的影響仍為時尚早，但聯儲局正密切關注疫情爆發對全球經濟的衝擊。

●安聯首席經濟顧問埃利安建議投資者不要輕易在疫情引發的跌市中「撈底」，強調今次情況可能與以往不同。

●10年期美國國債孳息跌至紀錄新低，低見1.3055厘，收報1.3521厘，跌1.84點子。

●港股ADR指數收報26,347點，跌545點或2.07%。

●即月恒生指數夜期收報26,350點，跌404點，低水543點，成交3,9761張。

●紐約期金在7年高位回落，收報每安士1,650美元，跌26.6美元或1.6%。

●國際油價跌至兩周低位，紐約期油收報每桶49.9美元，跌1.53美元或3%。布蘭特期油收報每桶54.95美元，跌1.35美元或2.4%。

●英國富時100指數收報7,017點，跌138點或1.94%；法國CAC指數收報5,679點，跌112點或1.94%；德國DAX指數收報12,790點，跌244點或1.88%。

●德國企業連續第三個季度削減投資，商業投資下降0.2%，經濟增長陷入停滯。

●經濟學家開始推演新冠肺炎疫情蔓延對全球經濟的潛在威脅，國際貨幣基金組織(IMF)預計是次疫情僅會使其3.3%的2020年全球經濟增幅預期降低0.1個百分點，而瑞銀董事長警告全球經濟增速將從3.5%驟降至0.5%，中國經濟將在第一季出現收縮。

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