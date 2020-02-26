全球冧市：日股瀉近300點　韓澳股跌2%

新冠肺炎疫情肆虐，意大利疫情嚴峻，瑞士等歐洲國家首次確診病例，伊朗衛生部副部長亦被感染。美國國務院與疾病控制及預防中心(CDC)警告，要為疫情在美國爆發做好準備，美股和原油應聲暴跌，10年期美債孳息率創下紀錄新低。亞洲主要股市下挫。

日本日經225指數繼周二(25日)挫逾700點收市後，周三(26日)表現持續疲弱，低見22,309點，再瀉296點或1.32%。

南韓首爾綜合指數挫44點或2.11%，低見2,059點。韓亞航空及大韓航空跌近2%。大韓航空暫停營運仁川至香港的航線，韓亞航空亦考慮停飛香港航線。

澳洲悉尼普通股指數低見6,818點，跌135點或1.95%。

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