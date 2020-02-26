【專家點評】陳樂怡：中國鐵塔受惠加快5G建設
2020年02月26日 08:30
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新型冠狀病毒於中國境外加快傳播，隔晚美股大跌逾千點。不過，疫情較嚴重的南韓股市周二回穩，而上證亦一度急挫，但尾市收復大部分失地，重返3,000點之上。港股僅輕微低開98點後，全日反覆倒升72點至26,893點。國指升11點至10,579點。大市成交額為1,179億元。騰訊控股(00700)反彈2.9%。內地支持5G、晶片等戰略產業復工復產，中芯國際(00981)彈高7.2%。
內地個別城市年初至今相繼推出穩定房地產市場政策，方向大致圍繞延期或分期繳納土地出讓金、降低土地拍賣保證金比例、放寬預售條件、延期繳納稅款等，措施主要有助於紓緩房企短期資金壓力。不過，近期政策方向更拓展至需求層面，河南省駐馬店市公布個人首套房公積金貸款首付降至二成，成為內地首個下調首付城市，預期有助於推動剛性需求。雖然內房首季銷售將會受到打擊，但預計後續將獲房策鬆綁以及寬鬆貨幣政策所支持，投資者可考慮收集資金充裕的大型房企。
展望後市，內地積極推出穩定經濟措施，帶動A股表現強勢，同時為中資股帶來支持。港股通南向資金淨流入亦升至49億元，支持港股向上。然而，中國境外的疫情擴散速度加快，加劇投資者對環球經濟前景的憂慮，觸發全球股市回吐。由於疫情未見改善迹象，相關沽壓尚未消除，限制了港股上行空間，恒指初步支持位在26,500點。
個股推介方面，工信部近日召開會議，要求加快5G商用步伐，包括加速5G網絡建設，主要國內電訊商均表態支持。其中，中移動將全力落實2020年已設定的5G基站目標，而中國電信以及中聯通更將提前在第3季完成25萬個5G基站的目標。預期中國鐵塔(00788)盈利增長展望，將進一步改善。事實上，鐵塔股價一直落後於其他5G概念股。消息公布後，刺激大量資金湧入，預期鐵塔股價短期仍有上升空間。目標價睇2.15港元，止蝕定於1.80元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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