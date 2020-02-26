【專家點評】陳樂怡：中國鐵塔受惠加快5G建設

內地個別城市年初至今相繼推出穩定房地產市場政策，方向大致圍繞延期或分期繳納土地出讓金、降低土地拍賣保證金比例、放寬預售條件、延期繳納稅款等，措施主要有助於紓緩房企短期資金壓力。不過，近期政策方向更拓展至需求層面，河南省駐馬店市公布個人首套房公積金貸款首付降至二成，成為內地首個下調首付城市，預期有助於推動剛性需求。雖然內房首季銷售將會受到打擊，但預計後續將獲房策鬆綁以及寬鬆貨幣政策所支持，投資者可考慮收集資金充裕的大型房企。

展望後市，內地積極推出穩定經濟措施，帶動A股表現強勢，同時為中資股帶來支持。港股通南向資金淨流入亦升至49億元，支持港股向上。然而，中國境外的疫情擴散速度加快，加劇投資者對環球經濟前景的憂慮，觸發全球股市回吐。由於疫情未見改善迹象，相關沽壓尚未消除，限制了港股上行空間，恒指初步支持位在26,500點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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