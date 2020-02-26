【專家點評】陳錦興：神州控股大數據概念可捧

神州控股目前已定位為一家以大資料、物聯網、人工智能等自主創新核心技術，推動城市智慧化發展和產業數碼化轉型的高科技企業。該公司已在智慧城市、智慧產業鏈、金融科技、智慧醫療、智慧製造等核心領域完成相關布局。隨着5G時代的來臨，神州控股核心業務的發展空間將更大。

早前，神州控股發盈喜，預計2019年止年度歸屬公司股東權益利潤按年大幅增長高於50%，至2.3億港元以上。主要受惠集團旗下的不同業務板塊持續增長以及營運效率的不斷提高。此外，神州控股在今年1月中，公布向獨立第三方SK China出售神州數碼醫療14.05%股權，現金代價約5億人民幣。預計出售確認稅前收益3.45億港元，進一步推動今年的盈利表現。

該公司的業務轉型漸見成績，5G年代將推動雲、人工智能及大數據的發展，神州具備先行優勢。2018年業績轉虧為盈，2019年再大幅增長50%，業務及盈利復甦進入軌道，可重新看好。現價預測市盈率約24倍，估值合理，建議4.1元吸納，目標價4.8元，止蝕可定於3.8元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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