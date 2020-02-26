港股挫400點後回順　騰訊倒升　電訊設備股受壓

港股開市挫逾400點後喘定，恒生指數跌幅收窄至不足200點，重上26,700水平。國企指數跌50點，主板成交480億港元。

騰訊股價重上400元，現倒升0.4%報403.4元。阿里巴巴跌1.2%；美團點評升0.2%；小米集團跌0.3%。

內銀股跌幅收窄，工商銀行及建設銀行跌幅介乎0.9%至1.1%。中國平安及中國人壽跌0.9%及0.5%。

滙豐控股失守昨日56元「血肉長城」，曾跌1.2%，低見55.35元。友邦保險跌0.6%；香港交易所跌0.8%。

電訊及手機設備股沽壓持續，舜宇光學及瑞聲科技挫2.3%及3.1%。中國移動跌2.5%；中國聯通及中國電信跌1.8%及1%。另外，中興通訊及中國鐵塔兩隻5G概念股回吐2.8%及1.5%；中國通信服務則升近1%。

【09:20】全球冧市：港股開市挫413點 建行跌3%

美股連日急瀉，港股周三開市跟隨下挫413點或1.54%，恒生指數報26,479點。國企指數低開196點或1.86%，報10,382點。

新冠肺炎疫情肆虐，意大利疫情嚴峻，瑞士等歐洲國家首次確診病例。美國國務院與疾病控制及預防中心(CDC)警告，要為疫情在美國爆發做好準備，美股和原油應聲暴跌，市場避險情緒升溫，10年期美債孳息率創下紀錄新低。

幾大重磅股拖低大市，騰訊跌1%報397.6港元；友邦保險跌1.2%；建設銀行跌3%；中國平安及工商銀行跌2%；中國移動跌1.8%；滙豐控股跌1%，合共拖低恒指228點。

大型科網股被拋售，阿里巴巴跌2.3%報201.8元；美團點評跌1.7%；小米集團跌2.2%。

其他藍籌股以兩大手機設備股表現最差，舜宇光學及瑞聲科技低開4%及3.3%。申洲集團及石藥集團齊跌逾3%緊隨其後。中國生物製藥逆市升0.9%，是表現最佳藍籌，旗下藥物異甘草酸鎂注射液被納入用於支持炎輕型、普通型病例新型冠狀病毒治療當中。

油價持續下挫，中國海洋石油跌2.9%；中國石油跌2.2%，創3.12元的2004年以來新低；中國石化跌1.2%。

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