A股快報：滬深三大股指齊跌逾1%

美股連續兩日暴跌，滬深三大股指齊低開逾1%。滬綜指低開34點或1.15%，報2,978點；深成指低開178點或1.51%，至11,677點；創業板指低開38點或1.69%，見2,248點。

截至周二(25日)，兩市融資餘額突破1.1萬億元人民幣(下同)。其中，上交所融資餘額報5,901.16億元，按日增加37億元；深交所融資餘額報5,176.56億元，按日增加77.05億元；兩市合計11,077.72億元，按日增加114.05億元。

據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為7.0126，較上日再上調106點子，連升兩日。至於人民銀行連續7日不進行逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

內媒報道，科創企業上市培育庫是在上海市科委、上海市金融工作局的指導下，由上海市科技創業中心實施建設的優質科創企業庫，堪稱科創板上市企業的「蓄水池」。截至上周二(18日)，調查顯示培育庫入庫企業1,000家，重點培育企業126家，簽約服務商35家。上海市科技創業中心科技金融部副部長郭佳楣表示，會進一步排摸培育庫企業訴求，針對疫苗、醫療設備等提供防疫重點產品的擬上市企業，重點推進。

此外，隨着債券市場疫情防控債的加速發行，公募基金正在積極參與該類債券的投資，成為支持實體經濟抗擊疫情的重要力量。作為近期債市最火爆的產品之一，年後疫情防控債的發行正在不斷提速。根據Wind數據顯示，截至上周五(21日)，自今年春節開市以來，已經陸續有62家發行主體發行了74隻疫情防控債，發行總規模超過750億元。

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