【專家點評】鄭勤龍：恒指見底回升？

從卦象顯示，恒指走勢正處於《火地晉》變《地雷復》之中。在易經中，「地」為地勢最低位置，今「晉」卦和「復」卦皆帶有「地」的元素，預示恒指在短期內或將見底回升。

「晉」卦為日出地上，黎明之象，所以《雜卦傳》曰：「晉，晝也。」美國總統特朗普於周一美股收市後在社交網站發文表示，新型冠狀病毒疫情在美國正在受控，而且他相信股市將因此而轉好。美國股市得到一直將股市和自己政績掛鈎的特朗普加持，無疑是給了市場一支強而有力的定心丸。

「復」卦為絕處逄生，出現生機之象，日前人行行長易綱主持召開會議，要求認真貫徹有關穩健的貨幣政策，有效地對沖疫情帶來的影響。《序卦》曰：「物不可以終盡剝，窮上反下，故受之以復。」《雜卦傳》曰：「復，反也。」反即陽氣歸來之義，在股市上則可引伸為反彈，畢竟大市日前連日回吐，幅度已達本月升幅的一半，相信可再下趺的空間已不多，因此投資者對大市亦不宜過分看淡。

玄學金融家 鄭勤龍

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