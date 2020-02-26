【專家點評】馮宏遠：小注買科技股博反彈

武漢肺炎在日本和南韓相繼爆發社區感染，顯示疫情已擴散到整個亞洲，意大利亦宣告失守，意味歐洲長遠亦難免被捲入疫情旋渦。上周中國官方指令復產復工，僅名義復工率理想，實際復工進度仍受業界質疑，普遍認為至少三月中至三月底，才會較為明朗化。

現時中國希望復工，可謂處於兩難。假若復工太遲，唯恐出現經濟蕭條沉痾不起，縱然央行已明確對銀行下達指令，對企業信貸大可從寬，各地銀行因此陸續有「還息不還本」的措施，不過企業長期無法開工，訂單大減及物流停滯，種種困局並非單靠銀行放水就可解決，財政實力較差的中小企一旦形成倒閉潮，失業率飆升會導致消費需求疲弱，甚至下一波的民間債務違約，對地方政府財政而言，就會是災難級危機。不過愈早復工，企業出現第二波疫情爆發的風險就大大增加，例如肺炎源頭武漢市，日前就出現城市解封的「誤會」事件，亦凸顯地方政府與中央的矛盾。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士，並未持有上述證券。其客戶持有騰訊股份或相關衍生工具。)

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