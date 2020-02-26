全球富豪達2816人破紀錄　貝索斯連續3年居首

胡潤研究院發布新一份《胡潤全球富豪榜》顯示，全球十億美元企業家人數增加346人，達到創紀錄的2,816人。當中，中國有799位，美國626位，印度、德國和英國各有100多位。上榜企業家財富計算截止日期為2020年1月31日。科技為主要財富來源，其次是房地產、製造業、投資和零售業，這五大行業上榜人數佔整張榜單一半。

亞馬遜創辦人貝索斯連續第3年成為全球首富，身家9,800億元人民幣(下同)，下降5%。其前妻MacKenzie以3,080億元首次上榜，排名第22位。

第二位則為被譽為名牌教父、法國名牌LV(Louis Vuitton)主席伯納德(Bernard Arnault)，受惠股價飆升，帶動其財富增長1,700億元，至7,500億元。微軟創辦人蓋茨及股神巴菲特分別以7,400億和7,100億元位列第三第四。頭四名富豪財富已突破1,000億美元，史上最多；前十名財富總和接近1萬億美元。

此外，北京連續五年成為全球十億美金企業家之都，共有110位居住在北京，比紐約多12位。上海超過香港位列第三。香港跌至第四。

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