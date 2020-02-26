全球攬炒！南韓如爆中國式停工潮　勢衝擊供應鏈

新冠肺炎疫情於南韓急速擴散，該國周三(26日)新增169宗感染個案，個案總數達1,146宗，愈來愈多國家對南韓發出旅遊警示，分析指出，假設該國為控制疫情而實施中國式的產業停工潮，恐對全球供應鏈造成衝擊，殃及全世界！

報道指出，南韓將大邱和慶尚北道兩地劃為特別管控區，採取超強「封鎖措施」，務求力阻新冠肺炎疫情在社區擴散。事實上，三星電子有員工確診，其位於大邱附近的一家工廠已經停工。

【別小看南韓！「中間產品」出口佔比驚人】

雖然南韓是中等規模國家，但是個貿易大國，出口相當於國內生產總值(GDP)的44%，在主要先進國家中僅次於德國。而南韓擅長生產其他製造商需要的「中間產品」，其「中間產品」出口佔整體出口約九成之多，遠高於德國的55%，及中國的62%。該國2015年人口僅5,100萬人，但當年出口的「中間產品」價值共達3,820億美元(約2.98萬億港元)，超越法國等更富裕、規模更大的國家。

而南韓在電子產品領域處領先地位，稱霸部分半導體和顯示器類別市場。換言之，假設該國決定仿效中國「封城」暫時關閉工廠，對全球供應鏈都會造成影響。事實上，過去3周因中國「封城」而忙着尋找能替代中國製造產品的企業，現時因為疫情影響，可能發現南韓零件供應亦面臨麻煩。

【樽頸位仍是中國工廠】

南韓確診新冠肺炎個案已破千宗，即使當局能阻止病毒進一步傳播，經濟活動降溫也可能持續數周，波及世界各地的工廠。然而，對經濟的影響未必如此悲觀。

目前，南韓大部分的「中間產品」都出口至中國，再生產成可外銷至西方的製成品，因此已受中國疫情干擾的供應鏈若進一步中斷，可能不會為西方或其他先進經濟體的終端買家帶來太多額外的痛苦，因為關鍵樽頸位仍是中國工廠。

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