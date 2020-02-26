港股格局：張智威料兩萬六關有支持

信誠證券聯席董事張智威指出，新冠肺炎疫情在各地持續擴散，市場對全球經濟前景不確定性增加，美股一連兩日出現急跌。不過，港股近日似乎未有太跟隨美股跌勢，相信大市已喘定。他解釋，恒指由1月底高位約29,100點樓上，至今最多累挫逾2,000點，但同期美股反覆上升，因此美股現時只是「追跌」。港股暫時毋須過分擔心，預期於兩萬六關有支持，個別板塊未必太受疫情影響，繼續炒股唔炒市策略。

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