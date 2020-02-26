港股格局：張智威料兩萬六關有支持
2020年02月26日 10:44
東網電視更多新聞短片
信誠證券聯席董事張智威指出，新冠肺炎疫情在各地持續擴散，市場對全球經濟前景不確定性增加，美股一連兩日出現急跌。不過，港股近日似乎未有太跟隨美股跌勢，相信大市已喘定。他解釋，恒指由1月底高位約29,100點樓上，至今最多累挫逾2,000點，但同期美股反覆上升，因此美股現時只是「追跌」。港股暫時毋須過分擔心，預期於兩萬六關有支持，個別板塊未必太受疫情影響，繼續炒股唔炒市策略。
近日大市波動，但新經濟股表現相對硬淨。張表示，「ATM」股中最看好阿里巴巴(09988)，指其為疫情受惠股，料其雲業務或電商業務增長或會持續加快，同時憧憬未來有望獲納入恒指成分股。技術上，該股近日雖見調整，但低位有買盤支持，其10天、20天及50天線均在約211港元水平，投資者不妨趁低分段吸納。
他又指，港交所(00388)將於周三(26日)公布去年度業績，市場普遍預期純利將會有不俗增長，主要由於去年多隻新股來港上市，且整體成交增加。不過，踏入2020年，受疫情影響，多間內地大型公司擱置來港上市，相信首季業績將受影響。另外，港交所股價走勢唔係太靚，該股由280元樓上反覆向下，現時連260元亦跌穿，短線宜觀望100天線約254元能否企穩，而其14日RSI已跌穿40，上次14日RSI跌至該水平見反彈，且睇吓今次會否出現回升，上方阻力在10天、20天及50天線匯集區約266元水平。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。