【專家點評】麥嘉嘉 ：5G設備股短線有追捧
2020年02月26日 10:52
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美國疾控中心警告，美國人應該為病毒傳播到自己的社區做好防備。美國市場憂慮新冠肺炎影響經濟，資金避險流入債市，美國10年期債息低至1.337，造成國債孳息曲綫嚴重倒掛，10年期債息低於1、2、3、6月票據息，反映市場正在押注聯儲局減息。
據利率期貨顯示，市場預期聯儲局4月底議息之前，減息機會逾半。投資者預計聯儲局今年會降息至少兩次。此外，美國多間企業發表盈警，表示受疫情影響下業績受挫。而市場恐慌指數（VIX）最終收報27.85，反映環球投資者避險情緒仍高。
另外，中國工信部重點支持5G、工業互聯網、積體電路、工業機械人、增材製造、智能製造、新型顯示、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業，可留意相關板塊。市場擔心南韓晶片產業鏈受阻，市場憧憬內地晶片製造商可獲得韓企訂單，加上內地再次明言加快推進5G發展，料短期5G設備相關股份有支持。
個股方面，中生製藥(01177)旗下藥品被納入新冠肺炎管理規範，其中異甘草酸鎂靜脈滴注方案被納入用於支持治療中，目標價睇12.1元。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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