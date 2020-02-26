新冠肺炎：世銀料上半年全球經濟增長恐低於2.5%

外媒報道，世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)稱，2020年上半年的全球經濟增長可能低於該行對全年增長2.5%的預測。

馬爾帕斯認為，2020年全球經濟增長比2019年的增長率略高，但壞消息是，上半年經濟可能會因冠狀病毒而放緩很多。即使全球經濟實際的增長率為2.5%，仍然不足以真正提振發展中國家。

他說，世銀在尋找應對方法或為發展中國家提供資源的方式，還與世界衞生組織(WHO)密切合作。

馬爾帕斯還指出，歐洲的經濟明顯疲軟，而經濟低迷對非洲來說格外值得擔心，因為非洲的經濟增長能力與歐洲的擴張速度密切相關。他指，歐洲央行的政策行不通，因為它扭曲了市場，並補貼了經濟中生產效率最低的部分。

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