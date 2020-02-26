【專家點評】王昕媛：股神投資有咩可參考？

美國股神巴菲特(Warren Buffett)每年一度的股東信是股民們的炒股秘籍，過去54年巴郡的復合年回報為20.3%，遠高於S&P的10%。那麼2019年巴郡業績的看點有哪些？

第一，2019年巴郡的營運盈利240億美元(18年為248億美元)。第二，由於19年股市好，未實現收益高達537億美元(18年為206億美元)，但是對於這種會計處理方式，巴菲特已經多次在股東信中表示反對。

第三，投資組合的前10大持倉來看，蘋果公司佔比為29.7%，市值在720億美元，其次美國銀行佔比13%市值325億美元，可口可樂佔比8%市值221億美元，美國運通佔比7.8%，市值188億美元。

新進的股票包括：克羅格(零售集團)、生物基因(Biogen，主攻癌症和免疫治療)、渤健生物科技、先鋒標普500ETF、SPDR標普(對於新增的這兩個ETF，我們判斷，主要是因為19年下半年Fed降息周期開始，帶動標普全年大漲，加上巴菲特多次表示指數基金是很好的投資標的)。賣出的股票有：Phillips 66，旅行者保險均賣出95%倉位，高盛也減了34%的倉位。

第四，保險業務由於降息環境，導致債券投資收益回落，部分同業不得不把錢投入低質量債券中，這塊巴菲特言下之意就是未來會有潛在償還風險。第五，巴菲特對於Retain Earnings的使用也是十分看重，主要用於投入資本和併購開支。那麼巴菲特選擇收購標的的指標有哪些？1.淨有形資本回報率好。2.管理者能干和誠實。3.收購的價格合理。

最後，保險的浮存金，也是巴菲特能大幅跑贏其他企業的一個秘密武器之一，由於保險資金配有20至30年的保費期，也給公司源源不斷輸入活血。目前公司流動資金有1,290億美元，和公司帳上在手現金總數1,280億美元相當，從側面也反映了，巴菲特對前景也是有所保留的，但是就巴郡的情況來看，如果一旦出現經濟轉向，公司的彈藥還是相當充足的。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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