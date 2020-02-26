美股冧市！傳特朗普對衞生官員嚇窒投資者感憤怒

美國國務院與疾病控制及預防中心(CDC)警告，要為新冠肺炎疫情在美國爆發做好準備，美股和原油應聲插水，當中美股連續兩日暴挫，惟對美國時間周一(24日)揚言「股市在我看來開始變得很好了！」的美國總統特朗普而言，簡直是「冇面畀」，外媒引述消息指出，特朗普因此大發雷霆，認為衞生官員的警告嚇窒投資者！

消息指出，特朗普告誡其助手不要作出與疫情相關影響的預報，以防美股進一步下跌，但美股仍是連續兩日下瀉，讓特朗普感到非常憤怒。

雖然過去兩日特朗普身處印度，但他仍密切觀察股市的跌勢，認為是CDC的極端警告嚇壞投資者。此外，部分白宮官員亦對CDC針對疫情的應對感到不滿。

白宮經濟顧問庫德洛表示，疫情於美國受控，雖然此次疫情為「人類悲劇」，但不太可能成為一場「經濟悲劇」，更建議長期投資者認真看待股市，因目前價格較一、兩周前便宜。

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