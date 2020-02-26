預算案：逆周期措施涉1200億元　財赤創新高

財政司司長陳茂波於立法會宣讀新一份財政預算案時提及，決定推出大規模的逆周期措施，涉及超過1,200億港元，下年度的財政預算會出現歷來最高的赤字。

踏入2020年，他稱新型冠狀病毒疫情來勢洶洶，已嚴重打擊香港的經濟活動和氣氛。本已受社會動盪重創的與旅遊及消費相關行業，正面對更大的衝擊，步入嚴冬。雖然疫情短期內對香港經濟影響可能比2003年「沙士」時更甚，勞工市場亦會面對巨大壓力，但香港經濟基調穩固，核心競爭力不會因此動搖。疫情過後，香港經濟定能復甦。

他指出，香港經濟今年面對極大的內外挑戰，短期內難言樂觀，考慮到財政措施的提振作用，預測今年香港經濟的實質增長介乎-1.5%至0.5%。

通脹方面，環球通脹預計會維持溫和。短期內本地經濟狀況依然欠佳，應會紓緩本地成本上升壓力。住宅租金回落也有助降低整體通脹。綜合各項因素，他預測整體通脹率與基本通脹率在今年分別回落至1.7%和2.5%。

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