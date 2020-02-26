新股肺炎：穆迪分析指疫情全球大規模流行機會倍增

穆迪分析首席經濟分析師Mark Zandi指出，新冠病毒已重擊中國經濟，現在更在威脅全球經濟。如果新冠肺炎疫情演變成為大規模流行病，則好可能會引發全球性衰退，而發生這個情況的機會率大增。以下是其分析：

【旅遊重災】

內地商務旅行和旅遊業幾乎停止了，全球航空公司不會前往中國，而郵輪航線正在取消大多數亞太地區的行程。對於主要的旅遊目的地而言，這是一個巨大的問題，其中包括在美國，每年約有300萬中國遊客來美旅遊。中國赴美遊客是所有外國遊客中消費最多的國家。歐洲旅行肯定也會受到嚴重影響，因為意大利米蘭是歐洲大陸的主要旅行中心。

【商品短缺】

中國工廠關閉對於依賴中國製造業供應鏈的國家和公司來說也是一個問題。蘋果公司、NIKE及通用汽車等美企就是例子。今年春季可能會導致某些商品短缺，這意味着在沃爾瑪和亞馬遜上購買的商品價格會更高。

由於中國需求下降，美國對中國的出口將會蒙受損失。作為兩國去年底簽署的第一階段貿易協議的一部分，中國應該增加對美國產品的進口。中國人實際上將從美國購買多少商品已經是一個懸而未決的問題，如今在新冠肺炎打擊下，更是充滿疑問。

【商品暴跌】

由於中國是包括石油，銅，大豆和豬肉在內的全球許多大宗商品的最大購買國，隨着需求下降，這些商品價格暴跌。依靠商品生產為生的新興經濟體，特別是拉丁美洲和非洲的新興經濟體將受到打擊。

全球性企業一直在努力應對貿易戰、英國脫歐過渡以及愈來愈接近美國總統大選對經濟政策所造成的影響。現在，新冠肺炎疫情成為新增的難題，這使得已經非常謹慎的企業高管們更有可能放緩投資和擴張計劃。

也許最重要的是，股票和債券投資者終於注意到了疫情對全球經濟的意義。當疫情完全是中國人的問題時，這是一回事。如果疫情正在亞洲和歐洲其他地區蔓延，那就完全不一樣了，整個地球將被感染的機會愈來愈高，跨國公司開始報告疫情對其銷售和利潤的影響。

在該行的基本(最有可能)預測情景下，假設疫情仍在中國控制，並且在春季之前會逐漸蔓延：則中國經濟將在今年第一季度萎縮，全年增長將下降整個百分點至5.4%。第一季度，全球經濟將對GDP造成近1個百分點(年率化)的衝擊，到2020年將放緩0.4個百分點至2.4%，而全球經濟潛在增長估計為2.8%。第一季度(按年率計算)美國經濟將僅增長1.3%，因該疫情而下降0.6個百分點，預計2020年的增長率為1.7%，下降0.2個百分點，而全年潛在增長估計約為2%。

不過，市場如今認為中國遏制疫情的假設愈來愈模糊，全球大規模感染的可能性也在增加。該行之前預計疫情大規模流行的機會率為20%，但現在修訂為40%。大規模流行將在今年上半年導致全球和美國衰退。由於疫情爆發前，全球經濟已經很脆弱，如今新冠肺炎疫情可能是經濟學家所說的「黑天鵝」，會帶來嚴重後果，投資者須保持謹慎。

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