【瑞通推介】A股波動　南方A50輪證減倉觀望

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮新冠肺炎疫情在全球進一步擴散，華爾街避險情緒急劇升溫，美股連插兩日，道指隔晚收報27,081點，跌879點或3.1%，兩日累計下瀉逾1,900點。

港股周二(25日)未有跟隨美股下瀉，恒指收報26,893點，升72點或0.2%。周三(26日)早段曾挫逾400點，一度跌穿26,500點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入約6,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,400萬元，反映投資者預期恒指反彈走勢持續。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點。

財政預算案周三公布，政府會否為樓市撤辣是焦點之一。另市場觀望政府即將公布的2020至2021年度賣地計劃，或僅得14幅住宅地可供推出，涉近8,000伙，為近10年最少。

A股周二呈「V型」走勢，滬綜指3,000點關口失而復得，且滬深兩市成交額連續5個交易日突破1萬億元人民幣。不過A股周三早段曾跌逾1%，但跌幅大為收窄，再度於3,000點關口上演攻防戰。南方A50周二盤中曾跌1.5%至14.18元，觸及20天線，其後獲承接，收市微跌0.2%報14.36元。周三早段先跌後回升，於14.4元水平上落。周二分別有5萬和167萬元淨流出其好倉和淡倉。

融創中國近日發盈喜，預期去年度純利按年增超過50%，主因物業銷售交付面積有所增加。集團2018年度錄盈利165.66億元人民幣。該股周二最高見過42.85元，升4%，收報42.45元，仍漲3.0%，結束三連跌並收復20天線。周三早段股份曾回調近3%，其後由即市低位41.25元反彈超過7%，重返44元之上。周二有15萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有23萬元淨流入。

新鴻基地產周四(27日)公布中期業績，股價周二窄幅上落，以全日高位111.2元收市，微升0.1%，結束三連跌，但仍受制主要平均線。股份周三早段跌約1%，力守110元關口。周二有29萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾210萬元淨流出。

新世界發展將於周五(28日)公布中期業績，股份周二好淡爭持，收升0.2%於9.92元，周三早段高開後回落，續受制於10元關和各移動平均線。周二有7萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有2萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－