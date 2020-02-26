【外匯點評】熊俊傑：人幣短線現貶值風險

全球20個最大經濟體的財金首長周六呼籲全球對新型冠狀病毒的爆發互相協調。國際貨幣基金組織MF)總裁格奧爾基耶娃於20國集團(G20)財長及央行行長會議上表示，病毒可能繼續在全球蔓延，而持續時間或會更長。該組織預測，病毒持續蔓延使中國今年的增長可能降至5.6%。

雖然中國周日(23日)公布的新確診病例有所下降，但世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞警告，由於其他國家新病例數繼續增加，因此對疫情受未來發展作出預測還為時過早。

本周六(29日) ，中國採購經理人指數(PMI)將會顯示出這個全球第二大經濟體爆發的疫情後最新的經濟走向。中國製造業PMI自去年第二季一直處於50以下的經濟收縮區間，直至11月才勉強回升至50.2。市場預期2月製造業PMI會重點收縮區間，由前值50大跌至45。投資者已不再是觀察指數會否守住盛衰分界線，而把焦點轉為最終跌幅多大。

離岸人民幣(CNH)在早前中美貿易協定簽署後借勢走強，每美元計，升值至7算以下。不過在突發性的新冠肺炎疫情爆發後，人民幣在兩周內重上7算。在兩星期的整固後，上周已升穿7算，本周初高見7.0570，升逾500點子。縱然幣值上計升幅未算極之大，但短線上已出現顯著風險。

此外，人民銀行已下調貸款市場報價利率(LPR)10個基點，及MLF利率，已顯示出中央政府已確認了未來經濟面對重大風險。如今美元兌離岸人民幣(USD/CNH)企於7算以上，更應留意趨勢會否持續，及貶值速度會否加快。技術分析，可參考9天平均線(EMA) ，現價約於7.1920。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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