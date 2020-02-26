渣打周四公布業績　伍禮賢籲留意減值撥備增加情況

伍氏指，渣打去年首3個季度業績表現相對其他銀行較好，每個季度均處於復甦步伐，在衡量盈利能力重要指標之一的收入增長與支出增長率差(Positive Jaws)分別達至1%、4%及7%，呈穩步增長趨勢。

收入方面，他指，根據已經公布去年業績的銀行股數據，預期渣打集團去年第4季的業績表現或未能延續前三季的強勢，預期季內經營收入將錄得按季下跌約5%至37.8億美元水平，為去年最低季度數據，全年經營收入約154.5億美元。

伍禮賢指，渣打前期控制成本出色，惟預期去年第4季成本將較第3季增加，預期集團第4季除稅前法定溢利接近7億美元，按季下跌36%；惟全年除稅前法定溢利約42億美元，按年仍錄近65%增長。

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