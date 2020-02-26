新冠肺炎：IEA將全球石油需求預測降至10年低位
2020年02月26日 11:45
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(Getty Images圖片)
外媒報道，國際能源機構(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)表示，對全球石油需求增長的預測已降至10年來最低水平，並指受新冠病毒疫情影響，可能會進一步下調預測。
IEA本月中曾發表報告，預測全球石油需求逾10年以來首次下跌，首季將減少每日43.5萬桶，之前則估計每日增加80萬桶，主要是新冠肺炎導致中國經濟廣泛停頓，並指由於危機持續，暫時難以準確評估影響。
此前，IEA已將2020年全年全球需求增長預測下調每日36.5萬桶，至82.5萬桶。
國際油價隔晚跌至兩周低位，紐約期油一度失守每桶50美元關口，最新回升至50.28美元；布蘭特期油則報55.31美元。
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