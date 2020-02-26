港元拆息︰1個月期跌至1.68厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至1.2厘，中止兩連升；1星期報1.46厘；與樓按相關的1個月期跌至1.68厘；3個月企1.93厘。

26/2/2020

隔夜 1.20351厘

1星期 1.46268厘

2星期 1.55804厘

1個月 1.68375厘

2個月 1.84167厘

3個月 1.93107厘

6個月 2.20964厘

12個月 2.29920厘

25/2/2020

隔夜 1.25107厘

1星期 1.45042厘

2星期 1.55893厘

1個月 1.69321厘

2個月 1.85149厘

3個月 1.94143厘

6個月 2.21143厘

12個月 2.29893厘

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