港元拆息︰1個月期跌至1.68厘
2020年02月26日 11:47
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至1.2厘，中止兩連升；1星期報1.46厘；與樓按相關的1個月期跌至1.68厘；3個月企1.93厘。
26/2/2020
隔夜 1.20351厘
1星期 1.46268厘
2星期 1.55804厘
1個月 1.68375厘
2個月 1.84167厘
3個月 1.93107厘
6個月 2.20964厘
12個月 2.29920厘
25/2/2020
隔夜 1.25107厘
1星期 1.45042厘
2星期 1.55893厘
1個月 1.69321厘
2個月 1.85149厘
3個月 1.94143厘
6個月 2.21143厘
12個月 2.29893厘
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