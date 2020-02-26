港元拆息︰1個月期跌至1.68厘

2020年02月26日 11:47
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至1.2厘，中止兩連升；1星期報1.46厘；與樓按相關的1個月期跌至1.68厘；3個月企1.93厘。
    26/2/2020
    隔夜 1.20351厘
    1星期 1.46268厘
    2星期 1.55804厘
    1個月 1.68375厘
    2個月 1.84167厘
    3個月 1.93107厘
    6個月 2.20964厘
    12個月 2.29920厘
    25/2/2020
    隔夜 1.25107厘
    1星期 1.45042厘
    2星期 1.55893厘
    1個月 1.69321厘
    2個月 1.85149厘
    3個月 1.94143厘
    6個月 2.21143厘
    12個月 2.29893厘
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