【專家點評】大華繼顯：港股走勢明顯轉弱　後市睇呢個位…

大華繼顯的研究報告指出，中、港股市雖較外圍提早反映新冠肺炎對經濟和企業盈利的影響，在市場風險胃納整體收縮下仍難以獨善其身，惟沽壓可望較剛開始調整的美股為輕。

技術走勢上，恒指上周緊隨20天平均線回落，及至2月24日伴隨着1,240億港元成交作裂口下跌，除正式失守各主要平均線外，亦再度形成「孤島」的利淡形態，勢頭明顯轉弱。

預計指數將在保力加通道的下通道區間波動，反彈受制於20天線約27,200點水平，而由於目前10天線和20天線存在下行傾向，MACD亦在0以下的弱勢區再現熊差，見底言之尚早。後市或先進一步下試通道下軸約26,260點的參考支持，並等待RSI步近超賣而提供反彈契機。

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